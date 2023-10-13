Общественный транспорт в Нахчыване переходит на безналичную оплату

В Нахчыване появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты.

В Нахчыване появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления Центрального банка Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Эльчин Алиев.

"Впервые в Нахчыване будет внедрена функция оплаты банковской картой проездов в общественном транспорте. Оплачивать можно картой любого банка, имеющей функцию бесконтактной оплаты. Таким образом, пассажирам больше нет необходимости покупать дополнительную карту", - сказал он.

По его словам, оплату также можно осуществить картой İnkart, выпущенной одним из местных банков. "Ее можно будет пополнять в терминалах на остановках, и с помощью специального мобильного приложения. Проект нацелен на увеличение объема безналичных расчетов и минимизацию оборота наличных средств", - сказал он