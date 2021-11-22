Общественный транспорт Сумгайыта переходит на BakıKart

В общественном транспорте Баку и Сумгайыта будет использоваться единая платежная система - BakiKart.

В общественном транспорте Баку и Сумгайыта будет использоваться единая платежная система - BakiKart.

Об этом Report сообщил начальник Сумгайытского управления пассажироперевозок автомобильным транспортом Тофиг Сайдумов.

Он сообщил, что заказаны новые валидаторы: "С сегодняшнего дня в Сумгайыте приостановлены карточные платежи в общественном транспорте. Установленные в автобусах валидаторы и используемые платежные карты доставляли людям неудобства. Поступали многочисленные жалобы. Для устранения этих проблем мы заказали новые аппараты. Предыдущие аппараты были доставлены из Санкт-Петербурга и не оправдали себя. Новые аппараты будут доставлены из Турции".

По словам T.Сайдумова, в Сумгайыте весь общественный транспорт переходит на карточную систему: "В Сумгайыте действуют 206 автобусов. В каждом из них будут установлены новые аппараты”.

Пассажиры смогут воспользоваться новыми картами в общественном транспорте как в Баку, так и в Сумгайыте.

По словам Сайдумова, старые карты будут заменены на новые, а оставшиеся средства перечислены на новую карту.