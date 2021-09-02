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Общая протяженность строящихся дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре превышает 650 км

Общая протяженность строящихся дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре превышает 650 км Общая протяженность автомобильных дорог, строящихся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре, превышает 652,4 км.
Инфраструктура
2 сентября 2021 г. 12:09
Общая протяженность строящихся дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре превышает 650 км

Общая протяженность автомобильных дорог, строящихся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре, превышает 652,4 км.

Об этом сообщили Report в госагентстве.

Было отмечено, что длина дороги "Зефер йолу" составляет 101 км, дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша - 81,6 км, Тоганалы-Кяльбаджар-Истису - 80,7 км, Кяльбаджар-Лачын - 72,3 км, Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд - 123,8 км, Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты - 22 км, Худаферин-Губадлы-Лачын - 83 км, Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут - 43 км, Барда-Агдам - 45 км.

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Версия на английском языке Total length of roads built in Karabakh and East Zangazur announced
Версия на азербайджанском языке Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda inşa edilən yolların ümumi həcmi açıqlanıb

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