​Общая площадь жилищного фонда в Азербайджане достигла 170 млн. кв. м

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку прошел круглый стол на тему "Организация деятельности совместных обществ собственников жилья (СОСЖ): проблемы и перспективы".

Как передает Report, заведующий отделом жилищно-коммунальной политики министерства экономики и промышленности Низами Гасымов в своем выступлении сообщил, что в жилищно-коммунальном секторе страны проводятся реформы. Отмечено, что в результате реализации мероприятий по обеспечению спроса населения на жилье за последние 20 лет общая площадь жилищного фонда выросла на 62% и составила 169 млн. кв. м: "В государственной собственности находится 6%, в негосударственной собственности - 94% жилья. В частной собственности находится 93% или 157,0 кв. м жилищного фонда. Жилищный фонд в городских поселениях составляет 53,3%, в сельской местности - 46,7% от общей площади жилищного фонда".

Н.Гасымов отметил, что в среднем на каждого жителя приходится 18 кв. м общей жилой площади: "По этому показателю мы находимся в первых рядах среди стран СНГ. Ежегодно из государственного бюджета выделяется приблизительно 25-28 млн. манатов на покрытие ущерба и ремонтные работы".