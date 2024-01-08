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Общая площадь старого жилищного фонда в Баку сократится более чем вдвое

Общая площадь старого жилищного фонда в Баку сократится более чем вдвое Общая площадь старого жилищного фонда (более 70%) в Баку по сравнению с 2020 годом сократится на 37,8% - до 12 млн 138,4 тыс. кв. метров к 2027 году и в 2,3 раза - до 8 млн 338,4 тыс. кв. метров к 2040 году.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 12:42
Общая площадь старого жилищного фонда в Баку сократится более чем вдвое

Общая площадь старого жилищного фонда (более 70%) в Баку по сравнению с 2020 годом сократится на 37,8% - до 12 млн 138,4 тыс. кв. метров к 2027 году и в 2,3 раза - до 8 млн 338,4 тыс. кв. метров к 2040 году.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

К 2040 году общая площадь жилищного фонда в Баку увеличится на 64,7% по сравнению с 2020 годом (время разработки плана) - с 47 млн 737,7 тыс. кв. метров до 78 млн 615,3 тыс. кв. метров. К 2027 году общая площадь жилищного фонда столицы увеличится на 39,2% и составит 66 млн 467,1 тыс. кв. метров.

Согласно Генплану, общая площадь многоэтажных (9 и более) и многоквартирных жилых домов в Баку по сравнению с 2020 годом увеличится на 26,4% до 2027 года и составит 20 млн 008,5 тыс. кв. метров, а к 2040 году - на 58,6%, до 25 млн 102,7 тыс. кв. метров.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda köhnəlmiş mənzil fondunun ümumi sahəsi 2 dəfədən çox azaldılacaq

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