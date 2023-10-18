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Общая площадь строящегося в Физули спорткомплекса составит 17 га

Общая площадь строящегося в Физули спорткомплекса составит 17 га Общая площадь спортивного комплекса, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, составит 17 гектаров.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 16:24
Общая площадь строящегося в Физули спорткомплекса составит 17 га

Общая площадь спортивного комплекса, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, составит 17 гектаров.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела министерства молодежи и спорта Эльмир Мехтиев.

Он отметил, что согласно генеральному плану, в комплексе будет построен универсальный зал с трибуной на 200 зрительских мест, который позволит проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону, мини-футболу, турниры по другим видам спорта. Кроме того, в комплексе будут созданы плавательный зал с трибуной на 100 зрительских мест, залы для тренировок по таким видам спорта, как борьба, дзюдо, бокс, карате и тренажерные залы. В здании также предусмотрены административные помещения, кафе, складские и другие технические участки. Наряду с этим, здесь будут сауна и массажные кабинеты, комнаты для судей, врачей, комментаторов, тренеров и другие технические вспомогательные помещения.

Согласно плану, на территории также будут созданы поле для мини-футбола с искусственным травяным покрытием, площадка, оборудованная уличным спортивным инвентарем, планируется построить техническое здание.

Отметим, что этот спортивный комплекс будет построен согласно "Первой Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə inşa edilən idman kompleksinin ümumi sahəsi 17 hektar olacaq

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