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Обращение к пассажирам рейса Баку-Нахчыван-Баку - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Обращение к пассажирам рейса Баку-Нахчыван-Баку - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ В связи с растущим спросом на авиаперевозки, AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, приобрести авиабилеты заранее до даты вылета.
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 18:07
Обращение к пассажирам рейса Баку-Нахчыван-Баку - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

В связи с растущим спросом на авиаперевозки, AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, приобрести авиабилеты заранее до даты вылета.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении AZAL к пассажирам.

Таким образом, пассажиры смогут избежать возможных неудобств.

Авиакомпания подготовила видеоинструкцию, которая содержит подробную информацию о приобретении авиабилетов на официальном сайте «Азербайджанских Авиалиний». Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=9PiPTkNkBSU.

Также при возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.

Кроме того, отметим, что все действия гражданской авиации осуществляются по определенному плану. В этот план входят различные аспекты, включая расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, проведение проверок и другие задачи.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Naxçıvan reysinin sərnişinlərinə müraciət edib

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