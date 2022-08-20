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Обновлены правила деятельности целевого бюджетного фонда ”Автомобильные дороги"

Обновлены правила деятельности целевого бюджетного фонда ”Автомобильные дороги" 11:12
Инфраструктура
20 августа 2022 г. 11:32
Обновлены правила деятельности целевого бюджетного фонда ”Автомобильные дороги

Кабинет министров внес изменения в постановление от 25 января 2017 года ”Об утверждении правил расходования средств целевого бюджетного фонда ”Автомобильные дороги” на содержание и ремонт дорог республиканского и местного значения общего пользования на территории страны".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим постановление.

Согласно изменениям, отныне правила будут также включать выплату компенсаций, связанных с проектированием, реконструкцией и строительством автомобильных дорог.

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Версия на азербайджанском языке “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun fəaliyyətinə dair qaydalar yenilənib

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