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Ведутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия дороги у въезда в Мехдиабад

Ведутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия дороги у въезда в Мехдиабад На въезде в поселок Мехдиабад автомобильной дороги Балаханы-Мехдиабад-Бинагади выполняются работы по обновлению асфальтобетонного покрытия.
Инфраструктура
19 июня 2023 г. 20:09
Ведутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия дороги у въезда в Мехдиабад

На въезде в поселок Мехдиабад автомобильной дороги Балаханы-Мехдиабад-Бинагади выполняются работы по обновлению асфальтобетонного покрытия.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В связи с этим сегодня, с ночи до утра на указанном участке будет ограничено движение автотранспорта.

"Водителям рекомендуется заранее выбрать альтернативные дороги, соответствующие их направлению движения. Приносим извинения гражданам за возможные временные неудобства", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Mehdiabadın girişində yolun asfalt-beton örtüyü yenilənir

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