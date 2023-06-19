Ведутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия дороги у въезда в Мехдиабад

На въезде в поселок Мехдиабад автомобильной дороги Балаханы-Мехдиабад-Бинагади выполняются работы по обновлению асфальтобетонного покрытия.

На въезде в поселок Мехдиабад автомобильной дороги Балаханы-Мехдиабад-Бинагади выполняются работы по обновлению асфальтобетонного покрытия.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В связи с этим сегодня, с ночи до утра на указанном участке будет ограничено движение автотранспорта.

"Водителям рекомендуется заранее выбрать альтернативные дороги, соответствующие их направлению движения. Приносим извинения гражданам за возможные временные неудобства", - говорится в сообщении.