Ведутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия дороги у въезда в Мехдиабад

На въезде в поселок Мехдиабад автомобильной дороги Балаханы-Мехдиабад-Бинагади выполняются работы по обновлению асфальтобетонного покрытия.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
В связи с этим сегодня, с ночи до утра на указанном участке будет ограничено движение автотранспорта.
"Водителям рекомендуется заранее выбрать альтернативные дороги, соответствующие их направлению движения. Приносим извинения гражданам за возможные временные неудобства", - говорится в сообщении.