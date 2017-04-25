Обновление флота обошлось Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству в 139 млн долларов США

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (АКМП) Рауфом Велиевым посетила Морской торговый порт "Черноморск" в украинском городе Одесса.

Как сообщили Report в ЗАО, директор порта Сергей Крыжановский представил подробную информацию о деятельности паромного комплекса.

Было отмечено, что порт, расположенный на территории площадью 221 гектаров, способен принимать до 1960 вагонов, 7 тыс. легковых и грузовых автомобилей за день. 24 из имеющихся 27 мостов на грузоперевалочном предприятии являются грузовыми, а 3 - вспомогательными. Данный порт способен принимать все типы грузов. Сергей Крыжановский отметил значимость сотрудничества с азербайджанскими моряками, и выразил уверенность в плодотворном осуществлении взаимовыгодных отношений.

Председатель Пароходства Рауф Велиев проинформировал Сергея Крыжановского об основанном указом президента Ильхама Алиева ЗАО "АКМП", созданного в результате слияния 2-х флотов, отличающихся своей уникальностью.

Рауф Алиев отметил, что Пароходство уделяет особое внимание обновлению флота современными судами. Приобретенные за последние 3 года 15 новых судов еще больше расширили возможности флота. Обновление флота обошлось в 139 млн долларов США за счет внутренних средств Пароходства. В связи с проведенными в стране крупномасштабными инфраструктурными проектами, а также выдачей в эксплуатацию железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, ожидается увеличение объема грузоперевозок через Каспийское море.

Для того, чтобы восполнить требования грузоперевозок Пароходство разместило заказ на строительства еще 4-х судов - 2 уникальных паромов Ro-Pax и 2 танкера для перевозки вагонов и ТИРов, а также пассажиров. Руководитель Пароходства добавил, что в настоящее время проводятся работы для увеличения количества судов на международных водах.

На сегодняшний день 10 судов Пароходства под флагом Азербайджана плавают на Черном и Средиземном морях. Говоря о транзитных возможностях Азербайджана, Рауф Велиев отметил, что Азербайджан сотрудничает с Украиной в области транзита и для расширения связей существуют большие возможности. Во время встречи были обсуждены возможности выхода на рынки Ирана и Центральной Азии, используя транзитный потенциал Украины, важность Восточно-Западного и Северо-Южного транспортных коридоров для Украины, а также была подчеркнута значимость применения единой тарифной политики в этой области. Переговоры между двумя дружественными странами прошли на самом высоком уровне. Высоко оценив возможности порта и паромного комплекса, Рауф Алиев выразил надежду на успешное сотрудничество.

Во время визита в Одессу делегация Пароходства также встретилась с представителями нескольких паромных операторов. В ходе встреч стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области грузоперевозок.