Обновлен состав Совместной азербайджано-российской комиссии

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о новом составе Совместной азербайджано-российской комиссии, утвержденной распоряжением Кабинета министров от 11 октября 2011 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о новом составе Совместной азербайджано-российской комиссии, утвержденной распоряжением Кабинета министров от 11 октября 2011 года.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав комиссии определен следующим образом:

Председатель комиссии: Заместитель председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

Члены комиссии: Начальник Государственного агентства водных ресурсов МЧС; первый заместитель главы Исполнительной власти Гусарского района; заместитель начальника отдела Организации государственного управления землями и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики; начальник Управления по сотрудничеству с приграничными странами Главного управления международных связей Государственной пограничной службы; директор Гидрологического центра Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов; старший советник Сектора транспортной инфраструктуры Департамента регулирования транспортной сферы Министерства транспорта цифрового развития; заведующий Сектором управления водными ресурсами, эксплуатации водохранилищ и магистральных каналов Отдела мелиорации и эксплуатации объектов водного хозяйства ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».