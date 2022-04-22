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Обновлен состав Совместной азербайджано-российской комиссии

Обновлен состав Совместной азербайджано-российской комиссии Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о новом составе Совместной азербайджано-российской комиссии, утвержденной распоряжением Кабинета министров от 11 октября 2011 года.
Инфраструктура
22 апреля 2022 г. 15:19
Обновлен состав Совместной азербайджано-российской комиссии

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о новом составе Совместной азербайджано-российской комиссии, утвержденной распоряжением Кабинета министров от 11 октября 2011 года.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав комиссии определен следующим образом:

Председатель комиссии: Заместитель председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

Члены комиссии: Начальник Государственного агентства водных ресурсов МЧС; первый заместитель главы Исполнительной власти Гусарского района; заместитель начальника отдела Организации государственного управления землями и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики; начальник Управления по сотрудничеству с приграничными странами Главного управления международных связей Государственной пограничной службы; директор Гидрологического центра Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов; старший советник Сектора транспортной инфраструктуры Департамента регулирования транспортной сферы Министерства транспорта цифрового развития; заведующий Сектором управления водными ресурсами, эксплуатации водохранилищ и магистральных каналов Отдела мелиорации и эксплуатации объектов водного хозяйства ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

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