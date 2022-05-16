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Обновлен состав Наблюдательного совета AzerGold

Обновлен состав Наблюдательного совета AzerGold Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО AzerGold.
Инфраструктура
16 мая 2022 г. 15:37
Обновлен состав Наблюдательного совета AzerGold

Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО AzerGold.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 22 февраля 2021 года.

Согласно подписанному главой государства новому распоряжению, член правления Азербайджанского инвестиционного холдинга, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф освобожден от должности председателя Совета. На его место назначен председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга, начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев.

От занимаемых должностей в Наблюдательном совете освобождены начальник Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Эльчин Агакишиев и директор Центра управления производственными и сервисными предприятиями Государственной службы по имущественным вопросам Ильхам Панахов. На их места назначены заведующий отделом промышленности аппарата Министерства экономики Самед Баширли и заведующий отделом добывающей промышленности и энергетики Департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Рашад Исмаилов.

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