Обнародованы затраты на снос жилых и нежилых помещений в еще одном районе Баку

На снос жилых и нежилых помещений вокруг проспекта Бабека, улиц Хагани Рустамова, Сулеймана Везирова и Явера Алиева Хатаинского района Баку будет потрачено 1 млн 296 тыс. 436,17 маната.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, строительные работы будет осуществлять ЗАО RAMCО - победитель тендера, объявленного исполнительной властью Хатаинского района города Баку.
Работы планируется завершить до конца текущего года.
Стоимость работ, являющихся предметом контракта, оказалась на 438 тыс. манатов или 25% меньше сметной цены.