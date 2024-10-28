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Обнародованы затраты на снос жилых и нежилых помещений в еще одном районе Баку

Обнародованы затраты на снос жилых и нежилых помещений в еще одном районе Баку На снос жилых и нежилых помещений вокруг проспекта Бабека, улиц Хагани Рустамова, Сулеймана Везирова и Явера Алиева Хатаинского района Баку будет потрачено 1 млн 296 тыс. 436,17 маната.
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 15:02
Обнародованы затраты на снос жилых и нежилых помещений в еще одном районе Баку

На снос жилых и нежилых помещений вокруг проспекта Бабека, улиц Хагани Рустамова, Сулеймана Везирова и Явера Алиева Хатаинского района Баку будет потрачено 1 млн 296 тыс. 436,17 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, строительные работы будет осуществлять ЗАО RAMCО - победитель тендера, объявленного исполнительной властью Хатаинского района города Баку.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

Стоимость работ, являющихся предметом контракта, оказалась на 438 тыс. манатов или 25% меньше сметной цены.

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Версия на азербайджанском языке Bakının daha bir rayonunda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin söküntüsünün xərci açıqlanıb

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