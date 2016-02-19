​Обнародованы результаты проведенных работ по подготовке к Гран-при Европы "Формула-1"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit (BCC) объявила о том, что большая часть работ в рамках первого этапа подготовки к Гран-при Европы 2016-го года подходит к концу.

Как сообщили Report в компании, с начала строительных работ на трассе Baku City Circuit по сегодняшний день дорожные работы, включая снятие старого асфальтового полотна и укладку первого слоя нового асфальта, выполнены на 86%. Строительные работы идут в соответствии с графиком и, согласно плану, старое асфальтовое полотно на большей части трассы снято на глубине 9 см и, параллельно, произведена укладка нижнего слоя нового асфальта высотой 5 см. Укладку верхнего слоя асфальтового полотна планируется начать в конце марта и завершить в начале мая.

Надо отметить, что новое асфальтовое полотно будет соответствовать высоким стандартам Международной автомобильной федерации (FİA). Для обеспечения высокого уровня качества асфальтового полотна укладка его верхнего слоя будет осуществляться в дневное время суток.

С целью сокращения до минимума воздействия строительных работ на повседневную жизнь жителей столицы и движение транспорта, Baku City Circuit разработала специальный план и для его реализации тесно сотрудничает с соответствующими государственными организациями. Наряду с этим, операционная компания подготовила План мероприятий по управлению дорожным движением в Баку в период проведения гонки, а также Операционный план для организации эффективного транспортного обслуживания зрителей гонки и компаний-партнеров, вовлеченных в проведение Гран-при Европы "Формулы 1".

Руководитель Отдела маркетинга и связей с общественностью BCC Нигяр Арпадараи отметила следующее: “Сегодня мы находимся на стадии завершения первого этапа подготовки к главному спортивному событию страны, которое пройдет с 17 по 19 июня на центральных улицах столицы Азербайджана. И мы уже наблюдаем большой интерес к бакинскому этапу "Формулы 1", который будет расти по мере приближения даты проведения Гран-при Европы 2016-го года”.

В то же время, продолжается работа по подготовке персонала, который будет вовлечен в организацию соревнования. В настоящее время продолжается регистрация маршалов, которые играют главную роль в том, чтобы гонка "Формулы 1", начиная от гаражей команд и паддока до трассы, прошла беспрепятственно и гладко. По настоящий день 2500 человек подали заявки на участие в программе маршалов. Процессы отбора и обучения маршалов уже начались и, в частности, для маршалов, ответственных за эвакуацию, был проведен специальный курс по извлечению пилота из болида и оказанию ему медицинской помощи в случае аварии. По итогам курса, участники успешно сдали экзамен, организованный со стороны FİA, и получили международные сертификаты.