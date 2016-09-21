Обнародованы результаты аудита AZAL на соответствие стандарту IOSA

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в очередной раз прошли процедуру аудиторской проверки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Об этом сообщили Report в AZAL.

По информации, данный аудит еще раз подтвердил, что авиакомпания AZAL является надежным перевозчиком, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации.

IOSA (программа IATA "Проверка эксплуатационной безопасности") - это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрена система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.

"В нашей авиакомпании вопрос безопасности всегда был в числе самых приоритетных. "Азербайджанские Авиалинии" уже в пятый раз успешно проходят аудит IOSA, что еще раз подтверждает, что наши стандарты соответствуют всем международным требованиям", - отметил вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.

Отметим, что "Азербайджанские авиалинии" являются членом IATA с 1993 года.

В июне 2015 года консалтинговая компания Skytrax, которая считается самым авторитетным в мире рейтинговой компанией в сфере авиационных перевозок, присудила AZAL престижный четырехзвездочный рейтинг The World's 4-STAR Airline.