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Назван объем выполненных работ по строительству железной дороги Барда-Агдам

Назван объем выполненных работ по строительству железной дороги Барда-Агдам Железнодорожный проект Барда-Агдам является одним из важных проектов, и железнодорожная линия уже построена почти до центра города Агдам.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 20:49
Назван объем выполненных работ по строительству железной дороги Барда-Агдам

Железнодорожный проект Барда-Агдам является одним из важных проектов, и железнодорожная линия уже построена почти до центра города Агдам.

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела пресс-секретариата ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ (АЖД) Санубер Назарова.

По ее словам, 2023 год стал знаменательным и с точки зрения строительства железнодорожной инфраструктуры в Карабахе:

"Начиная с 2020 года мы продолжаем работу по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. Проект Барда-Агдам является одним из важных проектов, и мы уже почти подготовили и построили железнодорожную линию до центра города Агдам. В настоящее время завершается строительство станций Барда, Тязякянд и Кочарли. В целом строительство железнодорожной линии протяженностью 47,1 км завершается”.

Она подчеркнула, что по проекту уже выполнено 90 процентов работ: “Также завершены проектные работы по подготовке транспортного узла, включающего в себя единый железнодорожный и автовокзальный комплекс. В этом году уже будет дан старт строительству этого комплекса. Наряду с этим, проводится работа по проектированию железнодорожной линии Евлах-Барда, являющейся Карабахским ответвлением дороги Баку - Беюк-Кесик. Наша цель - поэтапно реконструировать железнодорожную инфраструктуру по всей стране, особенно на освобожденных от оккупации территориях, оздоровить инфраструктуру”.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года, в начале декабря 2020 года началось строительство железной дороги Барда-Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttində görülən işlərin vəziyyəti açıqlanıb 

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