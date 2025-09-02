Здание управления архитектуры и градостроительства в Ханкенди будет готово в начале 2027 года

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Инфраструктура
    • 02 сентября, 2025
    • 16:12
    Новое здание Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в Ханкенди будет трехэтажным.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

    По информации ведомства, здание общей площадью около 2 000 кв. метра планируется сдать в эксплуатацию в начале 2027 года. Объект будет построен в современном архитектурном стиле с использованием устойчивых строительных материалов.

    В рамках проекта будут созданы современные условия для эффективной деятельности сотрудников Управления.

    Здание будет иметь просторные комнаты с современным техническим оборудованием, в нем будут созданы условия для приема граждан и проведения совещаний.

    Ханкенди градостроительство и архитектура административное здание проект освобожденные территории
