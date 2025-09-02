Здание управления архитектуры и градостроительства в Ханкенди будет готово в начале 2027 года
Инфраструктура
- 02 сентября, 2025
- 16:12
Новое здание Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в Ханкенди будет трехэтажным.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.
По информации ведомства, здание общей площадью около 2 000 кв. метра планируется сдать в эксплуатацию в начале 2027 года. Объект будет построен в современном архитектурном стиле с использованием устойчивых строительных материалов.
В рамках проекта будут созданы современные условия для эффективной деятельности сотрудников Управления.
Здание будет иметь просторные комнаты с современным техническим оборудованием, в нем будут созданы условия для приема граждан и проведения совещаний.
