Здание управления архитектуры и градостроительства в Ханкенди будет готово в начале 2027 года

Новое здание Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в Ханкенди будет трехэтажным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

По информации ведомства, здание общей площадью около 2 000 кв. метра планируется сдать в эксплуатацию в начале 2027 года. Объект будет построен в современном архитектурном стиле с использованием устойчивых строительных материалов.

В рамках проекта будут созданы современные условия для эффективной деятельности сотрудников Управления.

Здание будет иметь просторные комнаты с современным техническим оборудованием, в нем будут созданы условия для приема граждан и проведения совещаний.