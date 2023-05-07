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Обнародованы основные параметры дорог Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут и Физули-Гадрут

Обнародованы основные параметры дорог Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут и Физули-Гадрут Два дня назад при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева введен в эксплуатацию 8,2-километровый участок автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут общей протяженностью 37,7 км. Дорога построена в соответствии с первой технической категорией.
Инфраструктура
7 мая 2023 г. 14:35
Обнародованы основные параметры дорог Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут и Физули-Гадрут

Два дня назад при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева введен в эксплуатацию 8,2-километровый участок автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут общей протяженностью 37,7 км. Дорога построена в соответствии с первой технической категорией.

Как передает Report, об этом сказал начальник отдела региональных и местных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ильхам Сулейманов.

По словам И.Сулейманова, она состоит из четырех полос движения:

"На 8,2-километровом участке дороги построены и сданы четыре автобусные остановки, один мост длиной 79 м и 15 водоотводных труб разного диаметра".

Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Физули-Гадрут.

"Дорога общей протяженностью 12,3 км относится к первой технической категории. Она начинается от "Дороги Победы" и соединяется с недавно построенным шоссе Шукурбейли-Джебраил-Гадрут. Автомагистраль Физули-Гадрут имеет четыре полосы движения. Ширина дороги 14 метров.

Согласно проекту, на 6,7-километровом участке дороги, проходящей через местность под названием "Гаргабазар", построен однополосный автомобильный мост. Длина моста 18 метров, а ширина 21 метр. Также на дороге построено 8 различных водопропускных труб и 7 прямоугольных труб, включая переходы для животных", - отметил И.Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut və Füzuli-Hadrut yollarının əsas parametrləri açıqlanıb

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