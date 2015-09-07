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    ​Обнародованы названия столичных улиц, где зеленый свет будет гореть непрерывно

    Данная мера преследует цель ликвидировать плотное движение транспортных средств

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В целях упрощения движения на дорогах в связи с началом нового учебного года и ликвидации плотного движения транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) увеличивает количество "зеленых волн" (последовательный зеленый свет на светофорах).

    Как сообщили Report в ЦИУТ, названия этих улиц уже определены:

    Улицы и проспекты, работающие по принципу "зеленая волна"
    Направление движения
    1 Улица Аббасгулу аги Бакиханова
    2 Улица Рашида Бейбудова
    3 Тбилисский проспект
    4 Улица Узеира Гаджибекова
    5 Улица Зарифы Алиевой
    6 Улица Акамедика Гасана Алиева
    7 Проспект Альфреда Нобеля
    8 Проспект Гусейна Джавида
    9 Проспект Бюльбюля
    10 Улица Самеда Вургуна
    11 Улица Джафара Джаббарлы
    12 Улица Ганифы Алескеровой
    13 Улица Тебриз
    14 Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде
    15 Проспект Гара Гараева

    Отметим, что "зеленые волны" в основном будут действовать на дорогах, неподалеку от которых расположены учебные заведения, то есть рядом с университетами, ссузами и общеобразовательными школами.

    На указанных улицах предусматривается постоянный зеленый свет, то есть непрерывное движение автомобилей. Количество "зеленых волн" постепенно растет. 

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