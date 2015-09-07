​Обнародованы названия столичных улиц, где зеленый свет будет гореть непрерывно

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В целях упрощения движения на дорогах в связи с началом нового учебного года и ликвидации плотного движения транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) увеличивает количество "зеленых волн" (последовательный зеленый свет на светофорах).

Как сообщили Report в ЦИУТ, названия этих улиц уже определены:

Улицы и проспекты, работающие по принципу "зеленая волна" № Направление движения 1 Улица Аббасгулу аги Бакиханова 2 Улица Рашида Бейбудова 3 Тбилисский проспект 4 Улица Узеира Гаджибекова 5 Улица Зарифы Алиевой 6 Улица Акамедика Гасана Алиева 7 Проспект Альфреда Нобеля 8 Проспект Гусейна Джавида 9 Проспект Бюльбюля 10 Улица Самеда Вургуна 11 Улица Джафара Джаббарлы 12 Улица Ганифы Алескеровой 13 Улица Тебриз 14 Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 15 Проспект Гара Гараева

Отметим, что "зеленые волны" в основном будут действовать на дорогах, неподалеку от которых расположены учебные заведения, то есть рядом с университетами, ссузами и общеобразовательными школами.

На указанных улицах предусматривается постоянный зеленый свет, то есть непрерывное движение автомобилей. Количество "зеленых волн" постепенно растет.