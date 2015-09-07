​Обнародованы названия столичных улиц, где зеленый свет будет гореть непрерывно

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В целях упрощения движения на дорогах в связи с началом нового учебного года и ликвидации плотного движения транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) увеличивает количество "зеленых волн" (последовательный зеленый свет на светофорах).
Как сообщили Report в ЦИУТ, названия этих улиц уже определены:
|Улицы и проспекты, работающие по принципу "зеленая волна"
|№
|Направление движения
|1
|Улица Аббасгулу аги Бакиханова
|2
|Улица Рашида Бейбудова
|3
|Тбилисский проспект
|4
|Улица Узеира Гаджибекова
|5
|Улица Зарифы Алиевой
|6
|Улица Акамедика Гасана Алиева
|7
|Проспект Альфреда Нобеля
|8
|Проспект Гусейна Джавида
|9
|Проспект Бюльбюля
|10
|Улица Самеда Вургуна
|11
|Улица Джафара Джаббарлы
|12
|Улица Ганифы Алескеровой
|13
|Улица Тебриз
|14
|Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде
|15
|Проспект Гара Гараева
Отметим, что "зеленые волны" в основном будут действовать на дорогах, неподалеку от которых расположены учебные заведения, то есть рядом с университетами, ссузами и общеобразовательными школами.
На указанных улицах предусматривается постоянный зеленый свет, то есть непрерывное движение автомобилей. Количество "зеленых волн" постепенно растет.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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