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Обнародованы возможности инвестиций в инфраструктуру Азербайджана

Обнародованы возможности инвестиций в инфраструктуру Азербайджана В Азербайджане инвесторы в первую очередь могут вкладывать средства в очистку сточных вод для промышленных предприятий и домашних хозяйств.
Инфраструктура
9 марта 2023 г. 12:33
Обнародованы возможности инвестиций в инфраструктуру Азербайджана

В Азербайджане инвесторы в первую очередь могут вкладывать средства в очистку сточных вод для промышленных предприятий и домашних хозяйств.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Карте инвестора", созданной для финансирования Целей устойчивого развития.

Согласно документу, инвесторов может заинтересовать строительство водоочистительных установок для очистки сточных вод для промышленных предприятий и домашних хозяйств, в том числе для очистки загрязненных нефтью вод в целях их технического использования.

Другим направлением является создание предприятий по утилизации и переработке неопасных отходов. Предлагается строительство и эксплуатация предприятий по обработке и переработке отходов, очистке неопасных бытовых отходов и др.

Очередным направлением в карте является хранение и утилизация опасных отходов, включая очистку нефтяных остатков. Существует возможность строительства и эксплуатации предприятий, предоставляющих услуги по управлению, очистке и хранению опасных отходов, включая очистку нефтяных остатков, возврат накопленных остатков нефтепродуктов соответствующему поставщику и пр.

В отчете также предлагается создание торгово-логистических центров вдоль основных торговых маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda infrastruktur sahələri üzrə investisiya imkanları açıqlanıb

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