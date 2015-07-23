Обнародованы интересные детали новой услуги АЗАЛ - "бизнес-люкс"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) с 10 июля ввело новый класс элитного обслуживания пассажиров "бизнес-люкс". Данный класс считается более высшей категорией, чем стоящий выше "эконом-класса" "бизнес-класс" и пока что будет введен в трех направлениях - Баку-Нью-Йорк-Баку, Баку-Лондон-Баку, Баку-Пекин-Баку.

Report проанализировал цены и преимущества нового класса обслуживания. Так, стоимость билетов "бизнес-класса" на авиарейс, который будет выполняться с 3 по 10 августа в направлении Баку-Нью-Йорк-Баку, составляет 2 801 манат, класса "бизнес-люкс" - 4362 маната. Стоимость билетов "бизнес-класса" на авиарейс 4-11 августа по маршруту Баку-Лондон-Баку составляет 1 284 маната, класса "бизнес-люкс" - 3 316 манатов. В то же время цена на билеты "бизнес-класса" на авиарейс с 4 по 11 августа по маршруту Баку-Пекин-Баку составляет 1 196 манатов, класса "бизнес-люкс" - 2 364 манатов.

По информации АЗАЛ, класс "бизнес-люкс" предполагает более высокие стандарты услуг на борту самолетов, что обусловлено использованием современных технологий и достижений в области авиационного сервиса. Пассажиры, выбравшие новый класс обслуживания, будут иметь в дополнение к традиционным услугам "бизнес-класса" следующие преимущества: расширенное меню горячих блюд, прохладительных и спиртных напитков; особые дорожные наборы; пижамы при полетах на большие расстояния; подарки для детей и др.

Таким образом, пассажиры класса "бизнес-люкс" за пижаму, подарки для детей, расширенное меню прохладительных и спиртных напитков должны будут переплачивать 1 561 манат на авиарейс по маршруту Баку-Нью-Йорк-Баку, 2 032 маната - на авиарейс по маршруту Баку-Лондон-Баку и 1 168 манатов на авиарейс по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Экономист-эксперт Самир Алиев специально для Report прокомментировал разницу в цене между двумя бизнес-классами, в том числе разницу между стоимостью классов "эконом" и "бизнес", а также новшество, связанное с дополнительными услугами: "АЗАЛ обладает определенными преимуществами, среди которых стоит отметить высокий профессионализм пилотов. Это проявляется в комфортной посадке и взлете самолета. Наряду с этим, еда на борту самолетов АЗАЛ имеет ряд преимуществ, она вкусная и предлагается в широком ассортименте, однако сервис АЗАЛ находится не на должном уровне. Также имеются большие проблемы с "дресс-кодом" (универсальная одежда). Между лого АЗАЛ и их одеждой, можно сказать, нет никакой связи. Если мы обратим внимание на другие авиакомпании, например, Türk Hava Yolları или Qatar Airways, можно заметить соответствие, однако в АЗАЛ различаются цвета лого и одежды стюардесс - одно голубого, другое оранжевого цветов".

По словам экономиста-эксперта, "эконом-класс" связан с социальным уровнем населения в то время как большая часть населения не имеет отношение к "бизнес-классу", то есть билеты данного класса приобретают только те, кто имеет для этого возможности: "Естественно, длительные перелеты утомительны, и основной целью является создание комфорта, чтобы клиенты не обращались в другие авиакомпании. Это нормальное явление, потому что необходимо оказывать максимально высокий уровень обслуживания, однако неправильно повышать качество и уровень обслуживания за счет высоких цен".

По словам Самира Алиева, классы "бизнес" и "эконом" всегда отличались уровнем обслуживания, в то же время дополнительное разделение внутри "бизнес-класса" приведет к еще большему разграничению обязанностей среди персонала самолета: "Здесь основное внимание может быть направлено на класс "бизнес-люкс", затем "бизнес-класс" и в последнюю очередь "эконом-класс". Снижение внимания по отношению к "эконом-классу" может вызвать беспокойство. Другой причиной ввода класса обслуживания "бизнес-люкс" может являться компенсирование снижения цен на билеты "эконом-класса", то есть они стараются возместить потери за счет высоких цен".

Самир Алиев отметил, что здесь нет необычных нюансов, ситуация может нормально расцениваться и основным вопросом является соответствие уровня обслуживания ценам: "Если учесть, что здесь идет речь о разнице в цене в 2-3 раза и больше, авиакомпания должна стараться беречь свою репутацию. Если бы шла речь об изменениях в "эконом-классе", можно было бы выразить к этому отношению, однако в "бизнес-классе" может быть даже внедрена услуга, при которой пассажир будет совершать полет в кабине пилота. Самое главное, чтобы цены в обслуживающем большую часть населения "эконом-классе" были низкими".

Глава пресс-службы АЗАЛ Паша Кесеменски внес ясность в данный вопрос, заявив, что не может быть и речи о распределении сотрудников на авиарейсах, где будет применяться новый класс обслуживания, количество мест и число сотрудников останется неизменным, однако для нового класса обслуживания будут выделены специальные места, которые будет обслуживать персонал "бизнесс-класса". Данный персонал будут обслуживать обе категории класса "бизнес", никаких изменений в "эконом-классе" не будет.