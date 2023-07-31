Обнародованы детали генерального плана Джебраила

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обнародовал детали генерального плана города Джебраила, разработанного по его заказу Бакинским государственным проектным институтом и британской компанией Chapman Taylor и утвержденного 25 июля.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обнародовал детали генерального плана города Джебраила, разработанного по его заказу Бакинским государственным проектным институтом и британской компанией Chapman Taylor и утвержденного 25 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, восстановление и развитие города предусмотрено в 4 этапа. Отмечается, что к концу 2026 года в городе будет проживать примерно 3 800 человек, а к концу 2040 года число жителей города предположительно вырастет до 15 000 жителей. В генеральном плане под жилую застройку отведено 143 гектара земли, где предусмотрено строительство малоэтажных, среднеэтажных зданий, индивидуальных жилых домов с приусадебной площадью. Планируется, что 82% населения будет проживать в средне-и малоэтажных многоквартирных домах, а 18% - в частных домах.

Возможности трудоустройства города были спрогнозированы с учетом проходящих по территории района автомагистралей международного значения и богатых природных ресурсов. Таким образом, сектор услуг и промышленность будут играть большую роль в экономическом развитии города, в то время как сельскохозяйственный сектор будет больше развиваться в других населенных пунктах. В генеральном плане под общественно-деловую зону отведено 22,87 га. На территории города запланировано строительство трех полных и средних учебных заведений, в которых будут обучаться 1 880 учащихся, 4 дошкольных образовательных учреждения, рассчитанных на 960 детей, центральная районная больница, поликлиника, культурный центр, административный центр, спортивные комплексы.