О нас

Обнародованы детали генерального плана Джебраила

Обнародованы детали генерального плана Джебраила Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обнародовал детали генерального плана города Джебраила, разработанного по его заказу Бакинским государственным проектным институтом и британской компанией Chapman Taylor и утвержденного 25 июля.
Инфраструктура
31 июля 2023 г. 17:05
Обнародованы детали генерального плана Джебраила

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обнародовал детали генерального плана города Джебраила, разработанного по его заказу Бакинским государственным проектным институтом и британской компанией Chapman Taylor и утвержденного 25 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, восстановление и развитие города предусмотрено в 4 этапа. Отмечается, что к концу 2026 года в городе будет проживать примерно 3 800 человек, а к концу 2040 года число жителей города предположительно вырастет до 15 000 жителей. В генеральном плане под жилую застройку отведено 143 гектара земли, где предусмотрено строительство малоэтажных, среднеэтажных зданий, индивидуальных жилых домов с приусадебной площадью. Планируется, что 82% населения будет проживать в средне-и малоэтажных многоквартирных домах, а 18% - в частных домах.

Возможности трудоустройства города были спрогнозированы с учетом проходящих по территории района автомагистралей международного значения и богатых природных ресурсов. Таким образом, сектор услуг и промышленность будут играть большую роль в экономическом развитии города, в то время как сельскохозяйственный сектор будет больше развиваться в других населенных пунктах. В генеральном плане под общественно-деловую зону отведено 22,87 га. На территории города запланировано строительство трех полных и средних учебных заведений, в которых будут обучаться 1 880 учащихся, 4 дошкольных образовательных учреждения, рассчитанных на 960 детей, центральная районная больница, поликлиника, культурный центр, административный центр, спортивные комплексы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl şəhərinin Baş planının detalları açıqlanıb

Другие новости из категории

В Баку временно изменено движение автобусов по трем маршрутам
В Баку временно изменено движение автобусов по трем маршрутам
31 июля 2023 г. 17:22
Госагентство автомобильных дорог завершает строительство автодороги Барда-Агдам
ФотоГосагентство автомобильных дорог завершает строительство автодороги Барда-Агдам
31 июля 2023 г. 16:49
В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана произошли кадровые изменения
В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана произошли кадровые изменения
31 июля 2023 г. 11:52
АБР продлил срок реализации проекта реабилитации железной дороги от Сумгайыта до Яламы
АБР продлил срок реализации проекта реабилитации железной дороги от Сумгайыта до Яламы
31 июля 2023 г. 11:12
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
31 июля 2023 г. 08:23
АЖД: Ведутся переговоры с Казахстаном о покупке дизельных локомотивов Wabtec
АЖД: Ведутся переговоры с Казахстаном о покупке дизельных локомотивов Wabtec
29 июля 2023 г. 17:07
В Азербайджане завершен очередной процесс выбора льготного жилья
В Азербайджане завершен очередной процесс выбора льготного жилья
29 июля 2023 г. 12:04
В Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 14%
В Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 14%
28 июля 2023 г. 18:45
ADY: Импорт продовольственных товаров в Азербайджан по железной дороге увеличился на 4%
ADY: Импорт продовольственных товаров в Азербайджан по железной дороге увеличился на 4%
28 июля 2023 г. 15:09
В Бакинский метрополитен доставят 17 новых эскалаторов
В Бакинский метрополитен доставят 17 новых эскалаторов
28 июля 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi