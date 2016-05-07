​Обнародованы даты, в которые будет ограничено движение в связи с соревнованиями "Формула-1" в Баку

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Накануне Гран-при Европы "Формула-1", впервые предстоящей в июне этого года в Баку, будет приостановлено движение транспорта на Бакинском городском кольце и участках трека.

Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, подготовлен План управления транспортом, предусматривающий создание безопасной зоны для передвижения зрителей, защиту проживающих вблизи объекта соревнований жителей, обеспечение движения на дорогах Баку.

Согласно плану, с 14 июня с 01:00 ночи Бакинское городское кольцо и участки трека будут закрыты для движения транспорта. Ограничения будут сняты 21 июня в 06:00 утра.

Территория Приморского парка, где расположен городок "Формулы-1", закроется 15 июня с 01:00. Ограничения на вход для населения снимут 20 июня в 12:00. Доступ для имеющих билеты болельщиков на территорию Приморского парка будет открыт 16 июня с 12:00. Для жителей столицы в эти дни будет открыт доступ только в торговый центр Park Bulvar.

Отметим, что территории, на которых ограничат движение, поделены на 3 зоны. В первую зону входит участок трека в Ичеришехер и прилегающие территории( 1), вторая зона включает участок трека на площади "Азадлыг" и близлежащие территории (2). Третья зона охватывает улицу 50-летия ООН (3). В 1 и 2 зонах движение транспорта будет разрешено только с 24:00 до 06:00. В 3-й зоне движение будет разрешено в течение дня.