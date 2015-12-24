​Обнародовано время сдачи второго жилого здания для азербайджанских журналистов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Строительство предусмотренного для журналистов второго жилого здания завершится в конце следующего года".

Об этом в заявлении Report сказал председатель Фонда господдержки развитию СМИ Вугар Сафарли.

По его словам, второе жилое здание для журналистов будет сдано в декабре следующего года: "Наш президент предпринял шаг, не имеющий аналога в мире. По распоряжению президента Ильхама Алиева в 2013 году мы заложили фундамент этого здания. В первом здании жильем были обеспечены 156 журналистов. Сегодня им предоставляются документы на квартиры. Совпадение этой даты с днем рождения президента страны стало для нас еще более приятным. В двух зданиях, строительство которых завершится к концу следующего года, будет свыше 250 квартир".