Обнародовано расписание поезда Баку-Сабунчи

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обнародовали расписание поезда Баку-Сабунчи-Баку на дату с 25 по 29 мая.
Report представляет расписание.
РАСПИСАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕК БАКУ-САБУНЧИ-БАКУ
С 25 мая по 29 мая 2019 года (включительно)
|Баку - Сабунчи
|Сабунчи - Баку
|№ поезда
|Отправлениеиз Баку
|Прибытиена пл. Кешля
|Отправлениес пл. Кешля
|Прибытие на пл. Кёроглу
|Отправление с пл. Кёроглу
|Прибытие на пл. Бакиханов
|Отправление с пл. Бакиханов
|Прибытие на ст. Сабунчи
|№ поезда
|Отправление со ст. Сабунчи
|Прибытие на пл. Бакиханов
|Отправление с пл. Бакиханов
|Прибытие на пл. Кёроглу
|Отправление с пл. Кёроглу
|Прибытиена пл. Кешля
|Отправлениес пл. Кешля
|Прибытие в Баку
|6031
|0700
|0705
|0706
|0709
|0710
|0713
|0714
|0717
|6032
|0730
|0732
|0733
|0736
|0737
|0740
|0741
|0746
|6033
|0755
|0800
|0801
|0805
|0806
|0808
|0809
|0812
|6034
|0825
|0827
|0828
|0831
|0832
|0835
|0836
|0841
|6035
|0855
|0900
|0901
|0904
|0905
|0908
|0909
|0912
|6036
|0925
|0927
|0928
|0931
|0932
|0935
|0936
|0941
|6037
|0955
|1000
|1001
|1004
|1005
|1008
|1009
|1012
|6038
|1025
|1027
|1028
|1031
|1032
|1035
|1036
|1041
|6039
|1600
|1605
|1606
|1609
|1610
|1613
|1614
|1617
|6040
|1630
|1632
|1633
|1636
|1637
|1640
|1641
|1646
|6041
|1655
|1700
|1701
|1704
|1705
|1708
|1709
|1712
|6042
|1720
|1722
|1723
|1726
|1727
|1730
|1731
|1736
|6043
|1745
|1750
|1751
|1754
|1755
|1758
|1759
|1802
|6044
|1810
|1812
|1813
|1816
|1817
|1820
|1821
|1826
|6045
|1835
|1840
|1841
|1844
|1845
|1848
|1849
|1852
|6046
|1900
|1902
|1903
|1906
|1907
|1910
|1911
|1916
|6047
|1925
|1930
|1931
|1934
|1935
|1938
|1939
|1942
|6048
|1950
|1952
|1953
|1956
|1957
|2000
|2001
|2006
|6049
|2015
|2020
|2021
|2024
|2025
|2028
|2029
|2032
|6050
|2040
|2042
|2043
|2046
|2047
|2050
|2051
|2056
Отметим, что электрички № 6031/6032, 6033/6034, 6039/6040 не курсируют по субботам, воскресеньям и праздничным дням. О новом расписании электричек с 30.05.2019 года будет сообщено дополнительно.
Economic DepartmentАвтор новости