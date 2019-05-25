Обнародовано расписание поезда Баку-Сабунчи

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обнародовали расписание поезда Баку-Сабунчи-Баку на дату с 25 по 29 мая.

Report представляет расписание.

РАСПИСАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕК БАКУ-САБУНЧИ-БАКУ

С 25 мая по 29 мая 2019 года (включительно)

Баку - Сабунчи Сабунчи - Баку № поезда Отправлениеиз Баку Прибытиена пл. Кешля Отправлениес пл. Кешля Прибытие на пл. Кёроглу Отправление с пл. Кёроглу Прибытие на пл. Бакиханов Отправление с пл. Бакиханов Прибытие на ст. Сабунчи № поезда Отправление со ст. Сабунчи Прибытие на пл. Бакиханов Отправление с пл. Бакиханов Прибытие на пл. Кёроглу Отправление с пл. Кёроглу Прибытиена пл. Кешля Отправлениес пл. Кешля Прибытие в Баку 6031 0700 0705 0706 0709 0710 0713 0714 0717 6032 0730 0732 0733 0736 0737 0740 0741 0746 6033 0755 0800 0801 0805 0806 0808 0809 0812 6034 0825 0827 0828 0831 0832 0835 0836 0841 6035 0855 0900 0901 0904 0905 0908 0909 0912 6036 0925 0927 0928 0931 0932 0935 0936 0941 6037 0955 1000 1001 1004 1005 1008 1009 1012 6038 1025 1027 1028 1031 1032 1035 1036 1041 6039 1600 1605 1606 1609 1610 1613 1614 1617 6040 1630 1632 1633 1636 1637 1640 1641 1646 6041 1655 1700 1701 1704 1705 1708 1709 1712 6042 1720 1722 1723 1726 1727 1730 1731 1736 6043 1745 1750 1751 1754 1755 1758 1759 1802 6044 1810 1812 1813 1816 1817 1820 1821 1826 6045 1835 1840 1841 1844 1845 1848 1849 1852 6046 1900 1902 1903 1906 1907 1910 1911 1916 6047 1925 1930 1931 1934 1935 1938 1939 1942 6048 1950 1952 1953 1956 1957 2000 2001 2006 6049 2015 2020 2021 2024 2025 2028 2029 2032 6050 2040 2042 2043 2046 2047 2050 2051 2056

Отметим, что электрички № 6031/6032, 6033/6034, 6039/6040 не курсируют по субботам, воскресеньям и праздничным дням. О новом расписании электричек с 30.05.2019 года будет сообщено дополнительно.