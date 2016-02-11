​Обнародовано число получивших компенсацию за снесенные объекты в Нардаране

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ За снесенные объекты на улице Абшерон поселка Нарадаран 28 человек получили компенсации.

Об этом в заявлении Report сообщил пресс-секретарь открытого акционерного общества "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время продолжается выдача компенсаций лицам, владеющим объектами на данной улице.

А.Наджафли подчеркнул, что перепись и работы по сносу ведутся также на улице Насруллаха Аскерова поселка.

Отметим, что при описи на улице Абшерон поселка Нарадаран было зарегистрировано 96 хозяйственных объектов, попадающих в зону строительства дороги, из них 21 объект - жилые дома. Планируется выдача компенсации в размере 100-400 манатов за 1 кв. м. Для жилых домов эта сумма составляет 400 манатов за 1 кв. м.