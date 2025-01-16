Названа сумма, выделенная на благоустройство нового парка в Баку

Обнародована сумма, которая будет выделена на благоустройство нового парка (в районе улиц С.Тагизаде, А.Шаига, Н.Ашурбекова), являющегося продолжением Центрального парка Баку, и прилегающих территорий в Ясамальском районе столицы.

Названа сумма, которая будет выделена на благоустройство нового парка (в районе улиц С.Тагизаде, А.Шаига, Н.Ашурбекова), являющегося продолжением Центрального парка Баку, и прилегающей территории в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает Report, согласно договору между ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт" и ЗАО Vest LTD, на благоустройство территории будет потрачено 37 млн 230 тыс. манатов.

В рамках планируемой деятельности будет проведена работа по сносу зданий объемом 36 тыс. 658 кубометров.