Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны. Как сообщили Report в Агентстве, на данный момент на дороге З

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в Агентстве, на данный момент на дороге Зяфяр осадков не наблюдается, обеспечено нормальное движение автотранспортных средств.

- на дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису осадков не наблюдается, температура воздуха на территории села Тоганалы составляет 15-17 градусов, на вершине Муровдаг - 22-28 градусов мороза. На дороге гололедица. Обеспечено движение транспортных средств, оснащенных зимними шинами;

- на дороге Баку-Губа-государственная граница с Россией осадков нет, в районе Хыналыг 10-градусный мороз. С целью обеспечения нормального и безопасного движения транспортных средств на дорогах приняты соответствующие меры;

- на дороге Гилязы-Хызы осадков нет, 3-4 градусный мороз. На дороге обеспечено движение транспортных средств;

- на дороге Баку-Гобустан осадков нет, на территории Гобустанского района 6-7 градусов мороза. На дороге обеспечено движение транспортных средств;

- на дороге Гобустан-Шамаха-Муганлы осадков нет, на территории Шамахинского района 5-6 градусов мороза, на дороге обеспечено нормально движение автотранспортных средств;

- на дороге Муганлы-Агсу-Евлах осадков не наблюдается;

- на дороге Муганлы-Исмаиллы осадков нет, температура воздуха составляет 5-6 градусов мороза. На дороге обеспечено нормальное движение автотранспортных средств;

- на дороге Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки осадков нет, температура воздуха составляет 6-7 градусов мороза;

- на дороге Шеки-Гах-Загатала осадков нет, температура воздуха на территории Шекинского и Гахского районов составляет 6-7 градусов. На дороге обеспечено нормальное движение автотранспортных средств;

- на дороге Евлах-Шеки(Гёйбулаг) осадков нет, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств;

- на дороге Шамкир-Гедабек осадков нет.