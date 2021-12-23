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Обнародована ситуация на автомагистралях

Обнародована ситуация на автомагистралях Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.
Инфраструктура
23 декабря 2021 г. 13:06
Обнародована ситуация на автомагистралях

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в Агентстве, на дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша - "Зяфяр йолу" нет осадков, температура воздуха составляет 3-4 градуса мороза, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На трассе Тоганалы - Кяльбаджар - Истису осадков не наблюдается. В ночь с 21 на 22 декабря на участке дороги, проходящей через Муровдаг, выпал обильный снег, высота снежного покрова на обочинах составляет 30-35 см, на дорогах гололедица. Ведутся мероприятия по очистке проезжей части.

На дороге Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией на территории Сиязанского, Шабранского, Губинского и Гусарского районов идет слабый снег, дорога посыпана песком и солью. Температура воздуха составляет 3-4 градуса мороза.

На дороге Гилязи - Хызы идет снег. С самого утра дорога очищается от снега, посыпается песком и солью. На дороге обеспечено движение транспортных средств.

На территории Баку - Гобустан - Абшеронский район идет слабый снег, обеспечено нормальное движение автотранспортных средств.

На дороге Гобустан - Шамахы - Муганлы осадков не наблюдается, температура воздуха составляет 4-5 градусов мороз.

На дороге Муганлы - Агсу - Евлах осадков не наблюдается, обеспечено нормальное движение транспортных средств. Такая же ситуация наблюдается и на дорогах Баку - Алят - Гаджигабул, Гаджигабул - Уджар - Евлах, Евлах - Гянджа - Газах - государственная граница с Грузией, а также Муганлы - Исмаиллы.

На дороге Шеки - Гах - Загатала - государственная граница с Республикой Грузия осадков нет.

На дороге Евлах - Шеки (Гёйбулаг) осадков нет, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Гянджа - Дашкесан - Хошбулаг осадков нет, на некоторых участках дороги образовался гололед. Температура воздуха составляет 12 градусов мороза.

На дороге Шемкир - Гедабек образовался гололед, проезжая часть посыпана песком и солью.

По маршруту Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран осадков нет, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Масаллы - Ярдымлы идет слабый снег.

На дороге Гаджигабул – Бахрамтепе – Горадиз осадков не наблюдается, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Magistral yollarındakı son vəziyyət açıqlanıb

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