Продолжается строительство дороги от Суговушана до Кяльбаджара

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автодороги Суговушан–Сарсангское водохранилище–Гозлукёрпю–Кяльбаджар.

Как сообщает Report, исходной точкой проекта является поселок Суговушан в Агдеринском районе, а конечной - "круг Вянг" в Кяльбаджарском районе, где дорога пересекается с трассой Кяльбаджар–Лачын. Протяженность дороги составляет 77,6 км, она строится по II технической категории с двумя полосами движения. Ширина дорожного полотна - 15 метров.

Параллельно возводятся каменные подпорные стены для предотвращения оползней и обвалов. Также ведется строительство и капитальный ремонт водопропускных труб, переходов и мостов разных размеров.

Дорога Суговушан–Сарсангское водохранилище–Гозлукёрпю–Кяльбаджар является одним из ключевых инфраструктурных проектов в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.