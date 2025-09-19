Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Продолжается строительство дороги от Суговушана до Кяльбаджара

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 12:02
    Продолжается строительство дороги от Суговушана до Кяльбаджара

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автодороги Суговушан–Сарсангское водохранилище–Гозлукёрпю–Кяльбаджар.

    Как сообщает Report, исходной точкой проекта является поселок Суговушан в Агдеринском районе, а конечной - "круг Вянг" в Кяльбаджарском районе, где дорога пересекается с трассой Кяльбаджар–Лачын. Протяженность дороги составляет 77,6 км, она строится по II технической категории с двумя полосами движения. Ширина дорожного полотна - 15 метров.

    Параллельно возводятся каменные подпорные стены для предотвращения оползней и обвалов. Также ведется строительство и капитальный ремонт водопропускных труб, переходов и мостов разных размеров.

    Дорога Суговушан–Сарсангское водохранилище–Гозлукёрпю–Кяльбаджар является одним из ключевых инфраструктурных проектов в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

    Продолжается строительство дороги от Суговушана до Кяльбаджара

    Агдеринский район Суговушан Кяльбаджарский район автомобильная дорога Сарсангское водохранилище Карабах Восточный Зангезур
    Фото
    Видео
    Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    Последние новости

    12:52

    Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

    Энергетика
    12:50

    В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    12:45

    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

    В регионе
    12:40

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    12:38

    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Бизнес
    12:36
    Фото

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    12:32
    Фото

    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    12:31

    В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

    Внутренняя политика
    12:25

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    Лента новостей