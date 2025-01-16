Обнародована информация о проектах дорожной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало информацию о проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало информацию о проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории", а также на основании распоряжений президента Ильхама Алиева, продолжаются работы по проектированию и строительству 45 автомобильных дорог общей протяженностью 3 382,6 км для восстановления дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

До настоящего времени из указанных проектов полностью завершено строительство 7 автомобильных дорог общей протяженностью 315,9 км, и частично завершен 1 проект (24,2 км из 39,7 км автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут).

В 2025-2026 годах планируется завершение строительства по 16 проектам.

Кроме того, проводятся работы по строительству внутренних дорог в 8 городах, автомобильных дорог, ведущих в 8 сел, и 6 межрайонных автомобильных дорог. Общая протяженность тоннелей (45 тоннелей), строящихся на автомобильных дорогах на освобожденных территориях, составляет 70,8 км, 447 мостов - 9581,6 м, 16 виадуков - 3871 м. На данный момент завершено строительство 28 тоннелей (59,6 км), 392 мостов (8339,1 м) и 9 виадуков (1695 м).