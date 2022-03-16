Обнародована информация о дорожных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономрайонах

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало информацию о проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало информацию о проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Report представляет эту информацию:

Автомобильная дорога Физули-Гадрут

- технические показатели: 12 км, I техническая категория, 4 полосы движения.

- выполненные работы: земляные работы выполнены на 42%, дорожное покрытие - на 23%, прокладка труб и строительство переходов - на 21%. На 300-метровом участке уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

- завершение работ: 2022 год.

Автомобильная дорога Гадрут-Туг-Азыхская пещера

- технические показатели: 22 км, IV техническая категория, 2 полосы движения.

- выполненные работы: дорожное покрытие профилируется с помощью фрезерного станка, на 2700-метровом участке уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, на 800-метровом участке выкапывается и вывозится разрушенная часть дороги, возводится новое дорожное основание.

- завершение работ: 2022 год.

Автомобильная дорога Барда-Агдам

- технические показатели: 45 км, I техническая категория, 4 полосы движения.

- выполненные работы: земляные работы выполнены на 57%, дорожное покрытие - на 19%, прокладка труб и строительство переходов - на 45%, строительство мостов - на 93%.

- завершение работ: 2022 год.

Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы

- технические показатели: 28,5 км, IV техническая категория, 2 полосы движения.

- выполненные работы: убираются скальные грунты, ведется укладка грунтовой основы. На 8 км дороги завершены работы по доведению ширины грунтовой основы до нормативной.

- завершение работ: 2022 год.

Автомобильная дорога Губадлы-Махмудлу-Йаздюзю-граница Армении

- технические показатели: 26,4 км, IV техническая категория, 2 полосы движения.

- проделанная работа: ведутся работы по проектированию дороги.

- завершение работ: 2022 год

Строительство дорожной инфраструктуры на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов

- технические показатели: 726,3 км, IV техническая категория, 2 полосы движения.

- выполненные работы: земляные работы на дорогах выполнены на 83%, работы по укладке грунтового основания и дорожного покрытия - на 25%, прокладка труб - на 95%, установка дорожных знаков - на 82%.

- завершение работ: 2022 год.

Строительство новой автодороги без въезда в город Лачын

- технические показатели: 32 км, III техническая категория, 2 полосы движения.

- выполненные работы: параллельно с проектированием автодороги проводятся земляные работы, на 13-24-километровом участке продолжается укладка грунтового основания и одного моста.

- завершение работ: 2022 год.

Выполнение буровзрывных и земляных работ в связи со строительством аэропорта в Лачынском районе

- выполненные работы: ведутся проектные и мобилизационные работы, параллельно ведутся работы по расчистке территории площадью 10 га

- завершение работ: 2022 год

Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан

- технические показатели: 22 км, II-IV технические категории, 2 полосы движения.

- выполненные работы: земляные работы на первых 8,5 км и 9-22 км дороги завершены, продолжаются работы по прокладке водопроводных труб, а также укладке дорожного покрытия.

- завершение работ: 2022 год.

Автомобильная дорога Худаферин–Губадлы-Лачын

- технические показатели: 70,4 км, I техническая категория, 4 полосы движения.

- проводимые работы: на 45-километровом участке Губадлы - Лачын и на 14-тикилометровом участке в Ханлыгском направлении ведутся работы по укладке грунтового основания и строительству мостов. Земляные работы выполнены на 47%, дорожное покрытие - на 10%, прокладка труб и строительство переходов - на 25%, мостов - на 24%, подпорных стен - на 22%.

- завершение работ: 2023 год.

Автомобильная дорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут

- технические показатели: 39,7 км, I техническая категория, 4 полосы движения.

- выполненные работы: земляные работы выполнены на 58%, дорожное покрытие - на 17%, прокладка труб и строительство переходов - на 64%, строительство мостов - на 56%.

- завершение работ: 2023 год.

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули

- технические показатели: 64,8 км, I техническая категория, 4 полосы движения.

- выполненные работы: ведутся земляные работы, параллельно ведется проектирование. Земляные работы выполнены на 3%.

- завершение работ: 2023 год.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша

- технические показатели: 81,6 км, I техническая категория, 6-4 полосы движения.

- выполненные работы: ведется укладка грунтового основания, строительство 8 мостов, 6 тоннелей и 5 переходов.

- завершение работ: 2024 год.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд

- технические показатели: 123,6 км, I техническая категория, 4 полосы движения.

- выполненные работы: вдоль дороги ведется укладка грунтового основания. Земляные работы выполнены на 50%, укладка труб и строительство переходов - на 35%, мостов - на 48%.

- завершение работ: 2024 год.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын

- технические показатели: 72,3 км, I-II технические категории, 2-3 полосы движения, тоннель - 9,8 км.

- выполненные работы: проводятся мобилизационные и земляные работы. Общее состояние исполнения составляет 2%.

- завершение работ: 2025 год.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису

- технические показатели: 80,7 км, I-II технические категории, 2-3 полосы движения, Муровдагский тоннель – 11,6 км; тоннель 1 – 6,3 км.

- выполненные работы: на 12-13 и 26-28-километровых участках ведется укладка грунтового основания, а также прокладка водопроводов. На 8,5-8,7 и 12,8-13,5-километровых участках завершен перенос каналов, а на некоторых участках - прокладка водораспределительных труб. На 26-26,5-колометровом участке продолжаются работы по строительству канала. Буровые работы при входе и выходе в Муровдагский тоннель охватывают 1857 м.

- завершение работ: 2026 год.