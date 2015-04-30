​Обнародована дата сдачи в эксплуатацию новой приморской дороги в Баку

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Строительство параллельной проспекту Нобеля новой восьмиполосной приморской автомобильной дороги планируется завершить во второй декаде мая. Сейчас идет укладка последнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Анар Наджафли.

По его словам, на этой территории построено 3 подземных перехода, сейчас здесь также идут завершающие работы.

Отметим, что на дороге построено две кольцевые развязки и три пешеходных перехода. Дорога общей протяженностью 2 км и шириной 45 м состоит из 8 полос по четыре полосы в одну и другую сторону.

Одна полоса предусмотрена для парковки транспортных средств. Дорога имеет разделительную полосу, на ней также установлена современная система освещения. С открытием дороги нагрузка на проспекты Нефтяников и Нобеля заметно снизится. Кроме того, в ближайшем будущем дорога будет соединена с территорией "Белого города".



