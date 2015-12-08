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    ​Обнародован верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов через Азербайджан

    Состоялось очередное заседание Координационного совета по транзитным грузоперевозкам

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Координационный совет по транзитным грузоперевозкам с учетом предложений ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и морских терминалов страны утвердил верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта и морских терминалов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и промышленности, в тарифы входит транзитная перевозка нефти и нефтепродуктов и все выплаты по перевалке данных грузов.

    Наряду с этим, субъекты, оказывающие данные услуги, могут применять 30%-ную скидку на тарифы. Совет также на основе обращения субъектов может рассмотреть возможность увеличения скидок в целях привлечения дополнительного объема грузов.

    Согласно решению Координационного совета, транспортно-экспедиционные расходы на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов и их перевалку рассчитываются путем 2%-ной надбавки на утвержденные тарифы. Контрактная цена не должна превышать утвержденные тарифы и транспортно-экспедиционные расходы.

    Отметим, что новые тарифы вступили в силу с 3 декабря:

    Верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта

    Направления Продукты Единица измерения Тарифы(доллар)
    1. Дюбенди - Беюк Кесик Сырая нефть тонн 12,00
    2. Алят - Беюк Кесик тонн 11,00
    3. Баку - Беюк Кесик тонн 11,50
    4. Сангачал - Беюк Кесик тонн 11,00
    5. Ялама - Беюк Кесик тонн 15,20
    6. Гарадаг - Беюк Кесик тонн 11,00
    7. Дюбенди - Беюк Кесик Мазут тонн 13,00
    8. Алят - Беюк Кесик тонн 12,00
    9. Баку - Беюк Кесик тонн 12,50
    10. Сангачал - Беюк Кесик тонн 12,00
    11. Ялама - Беюк Кесик тонн 15,20
    12. Ялама - Дюбенди тонн 12,27
    13. Беюк Кесик - Алят Топливо для реактивного двигателя тонн 18,00
    14. Дюбенди - Беюк Кесик Другие нефтепродукты тонн 14,00
    15. Алят - Беюк Кесик тонн 13,00
    16. Баку - Беюк Кесик тонн 13,50
    17. Сангачал - Беюк Кесик тонн 13,00
    18. Ялама - Астара тонн 14,51
    19. Дюбенди - Астара тонн 10,61
    20. Алят - Астара тонн 15,05
    21. Баку - Астара тонн 10,12
    22. Ялама - Беюк Кесик тонн 17,00
    Верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов посредством кораблей, плавающих под флагом Азербайджана, а также кораблей, плавающих под флагами зарубежных стран и эксплуатируемых резидентами Азербайджана и имеющими филиалы и представительства нерезидентами.
    Направления Вид перевозки Продукты Единица измерения Тарифы(доллар)
    1. Аладжа - Сангачал Танкер Сырая нефть тонн 11,00
    2. Аладжа - Дюбенди тонн 11,00
    3. Аладжа - Баку тонн 11,00
    4. Кианлы - Сангачал тонн 10,00
    5. Кианлы - Дюбенди тонн 10,00
    6. Кианлы - Баку тонн 10,00
    7. Окарем - Сангачал тонн 11,00
    8. Окарем - Дюбенди тонн 11,00
    9. Окарем - Баку тонн 11,00
    10. Актау - Дюбенди тонн 11,50
    11. Актау - Баку тонн 12,00
    12. Актау - Сангачал тонн 12,50
    13. Огузхан - Сангачал тонн 10,00
    14. Огузхан - Дюбенди тонн 10,00
    15. Огузхан - Баку тонн 10,00
    16. Туркменбашы - Баку Мазут тонн 11,00
    17. Туркменбашы - Сангачал тонн 11,00
    18. Туркменбашы - Дюбенди тонн 11,00
    19. Актау - Дюбенди тонн 11,50
    20. Актау - Сангачал тонн 12,50
    21. Актау - Баку тонн 12,00
    22. Туркменбашы - Баку Другие нефтепродукты тонн 12,00
    23. Туркменбашы - Сангачал тонн 12,00
    24. Туркменбашы - Дюбенди тонн 12,00
    25. Окарем - Баку тонн 14,00
    26. Туркменбашы - Баку Паром Полный вагон п/м 68,00
    27. Актау - Баку п/м 81,00
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