​Обнародован верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов через Азербайджан

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Координационный совет по транзитным грузоперевозкам с учетом предложений ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и морских терминалов страны утвердил верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта и морских терминалов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и промышленности, в тарифы входит транзитная перевозка нефти и нефтепродуктов и все выплаты по перевалке данных грузов.

Наряду с этим, субъекты, оказывающие данные услуги, могут применять 30%-ную скидку на тарифы. Совет также на основе обращения субъектов может рассмотреть возможность увеличения скидок в целях привлечения дополнительного объема грузов.

Согласно решению Координационного совета, транспортно-экспедиционные расходы на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов и их перевалку рассчитываются путем 2%-ной надбавки на утвержденные тарифы. Контрактная цена не должна превышать утвержденные тарифы и транспортно-экспедиционные расходы.

Отметим, что новые тарифы вступили в силу с 3 декабря:

Верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта

№ Направления Продукты Единица измерения Тарифы(доллар) 1. Дюбенди - Беюк Кесик Сырая нефть тонн 12,00 2. Алят - Беюк Кесик тонн 11,00 3. Баку - Беюк Кесик тонн 11,50 4. Сангачал - Беюк Кесик тонн 11,00 5. Ялама - Беюк Кесик тонн 15,20 6. Гарадаг - Беюк Кесик тонн 11,00 7. Дюбенди - Беюк Кесик Мазут тонн 13,00 8. Алят - Беюк Кесик тонн 12,00 9. Баку - Беюк Кесик тонн 12,50 10. Сангачал - Беюк Кесик тонн 12,00 11. Ялама - Беюк Кесик тонн 15,20 12. Ялама - Дюбенди тонн 12,27 13. Беюк Кесик - Алят Топливо для реактивного двигателя тонн 18,00 14. Дюбенди - Беюк Кесик Другие нефтепродукты тонн 14,00 15. Алят - Беюк Кесик тонн 13,00 16. Баку - Беюк Кесик тонн 13,50 17. Сангачал - Беюк Кесик тонн 13,00 18. Ялама - Астара тонн 14,51 19. Дюбенди - Астара тонн 10,61 20. Алят - Астара тонн 15,05 21. Баку - Астара тонн 10,12 22. Ялама - Беюк Кесик тонн 17,00