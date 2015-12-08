​Обнародован верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов через Азербайджан

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Координационный совет по транзитным грузоперевозкам с учетом предложений ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и морских терминалов страны утвердил верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта и морских терминалов.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и промышленности, в тарифы входит транзитная перевозка нефти и нефтепродуктов и все выплаты по перевалке данных грузов.
Наряду с этим, субъекты, оказывающие данные услуги, могут применять 30%-ную скидку на тарифы. Совет также на основе обращения субъектов может рассмотреть возможность увеличения скидок в целях привлечения дополнительного объема грузов.
Согласно решению Координационного совета, транспортно-экспедиционные расходы на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов и их перевалку рассчитываются путем 2%-ной надбавки на утвержденные тарифы. Контрактная цена не должна превышать утвержденные тарифы и транспортно-экспедиционные расходы.
Отметим, что новые тарифы вступили в силу с 3 декабря:
Верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта
|№
|Направления
|Продукты
|Единица измерения
|Тарифы(доллар)
|1.
|Дюбенди - Беюк Кесик
|Сырая нефть
|тонн
|12,00
|2.
|Алят - Беюк Кесик
|тонн
|11,00
|3.
|Баку - Беюк Кесик
|тонн
|11,50
|4.
|Сангачал - Беюк Кесик
|тонн
|11,00
|5.
|Ялама - Беюк Кесик
|тонн
|15,20
|6.
|Гарадаг - Беюк Кесик
|тонн
|11,00
|7.
|Дюбенди - Беюк Кесик
|Мазут
|тонн
|13,00
|8.
|Алят - Беюк Кесик
|тонн
|12,00
|9.
|Баку - Беюк Кесик
|тонн
|12,50
|10.
|Сангачал - Беюк Кесик
|тонн
|12,00
|11.
|Ялама - Беюк Кесик
|тонн
|15,20
|12.
|Ялама - Дюбенди
|тонн
|12,27
|13.
|Беюк Кесик - Алят
|Топливо для реактивного двигателя
|тонн
|18,00
|14.
|Дюбенди - Беюк Кесик
|Другие нефтепродукты
|тонн
|14,00
|15.
|Алят - Беюк Кесик
|тонн
|13,00
|16.
|Баку - Беюк Кесик
|тонн
|13,50
|17.
|Сангачал - Беюк Кесик
|тонн
|13,00
|18.
|Ялама - Астара
|тонн
|14,51
|19.
|Дюбенди - Астара
|тонн
|10,61
|20.
|Алят - Астара
|тонн
|15,05
|21.
|Баку - Астара
|тонн
|10,12
|22.
|Ялама - Беюк Кесик
|тонн
|17,00
|№
|Направления
|Вид перевозки
|Продукты
|Единица измерения
|Тарифы(доллар)
|1.
|Аладжа - Сангачал
|Танкер
|Сырая нефть
|тонн
|11,00
|2.
|Аладжа - Дюбенди
|тонн
|11,00
|3.
|Аладжа - Баку
|тонн
|11,00
|4.
|Кианлы - Сангачал
|тонн
|10,00
|5.
|Кианлы - Дюбенди
|тонн
|10,00
|6.
|Кианлы - Баку
|тонн
|10,00
|7.
|Окарем - Сангачал
|тонн
|11,00
|8.
|Окарем - Дюбенди
|тонн
|11,00
|9.
|Окарем - Баку
|тонн
|11,00
|10.
|Актау - Дюбенди
|тонн
|11,50
|11.
|Актау - Баку
|тонн
|12,00
|12.
|Актау - Сангачал
|тонн
|12,50
|13.
|Огузхан - Сангачал
|тонн
|10,00
|14.
|Огузхан - Дюбенди
|тонн
|10,00
|15.
|Огузхан - Баку
|тонн
|10,00
|16.
|Туркменбашы - Баку
|Мазут
|тонн
|11,00
|17.
|Туркменбашы - Сангачал
|тонн
|11,00
|18.
|Туркменбашы - Дюбенди
|тонн
|11,00
|19.
|Актау - Дюбенди
|тонн
|11,50
|20.
|Актау - Сангачал
|тонн
|12,50
|21.
|Актау - Баку
|тонн
|12,00
|22.
|Туркменбашы - Баку
|Другие нефтепродукты
|тонн
|12,00
|23.
|Туркменбашы - Сангачал
|тонн
|12,00
|24.
|Туркменбашы - Дюбенди
|тонн
|12,00
|25.
|Окарем - Баку
|тонн
|14,00
|26.
|Туркменбашы - Баку
|Паром
|Полный вагон
|п/м
|68,00
|27.
|Актау - Баку
|п/м
|81,00
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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