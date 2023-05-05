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Обнародован объем грузов, которые можно будет перевозить по железной дороге Барда-Агдам

Обнародован объем грузов, которые можно будет перевозить по железной дороге Барда-Агдам По железной дороге Барда-Агдам можно будет перевозить около 10 млн тонн грузов.
Инфраструктура
5 мая 2023 г. 15:19
Обнародован объем грузов, которые можно будет перевозить по железной дороге Барда-Агдам

По железной дороге Барда-Агдам можно будет перевозить около 10 млн тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела контроля строительства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" АЖД Турал Аббаслы.

По его словам, этот объем может быть увеличен при необходимости.

"Работы, связанные с железнодорожной линией, планируется полностью завершить к концу этого года. Однако строительство агдамской станции может немного затянуться. Здесь строится комплекс из станции и автовокзала, поэтому его строительство может затянуться до января-февраля следующего года", - добавил Т.Аббаслы.

Представитель АЖД отметил, что комплекс сможет обслуживать одновременно 2-2,5 тыс. пассажиров. Из них 800-1000 придутся на долю станции, а 1200-1500 - автовокзала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə-Ağdam dəmir yolu xətti ilə daşına biləcək yükün illik həcmi açıqlanıb

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