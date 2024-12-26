О нас

Обнародован объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане 

Обнародован объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане  В январе-ноябре текущего года в Азербайджане железнодорожным транспортом перевезено 6 млн 957 тыс. 518,97 тонн грузов на сумму 3 млрд 10 млн 19 тыс. долларов США.
Инфраструктура
26 декабря 2024 г. 14:42
Обнародован объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане 

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане железнодорожным транспортом перевезено 6 млн 957 тыс. 518,97 тонн грузов на сумму 3 млрд 10 млн 19 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 4% и 10,1% меньше аналогичного периода 2023 года.

За 11 месяцев железнодорожным транспортом экспортировано 2 млн 581 тыс. 306,78 тонн груза на сумму 796 млн 348 тыс. долларов США, импортировано - 4 млн 376 тыс. 212,19 тонн груза на сумму 2 млрд 213 млн 671 тыс. долларов США.

За отчетный период стоимость экспортированных грузов снизилась на 26,1%, а объем – на 13,5%. За год эти показатели снизились соответственно на 2,5% и 2,6%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə yükdaşımaların həcmi açıqlanıb

Другие новости из категории

Посол Азербайджана в РФ оценил перспективы грузопотока по МТК Север-Юг
Посол Азербайджана в РФ оценил перспективы грузопотока по МТК Север-Юг
26 декабря 2024 г. 16:21
В Бакинском аэропорту создан стенд в память о погибших в авиакатастрофе
ФотоВ Бакинском аэропорту создан стенд в память о погибших в авиакатастрофе
26 декабря 2024 г. 13:18
ОТГ: Ведется работа над проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору
ОТГ: Ведется работа над проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору
26 декабря 2024 г. 12:59
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
26 декабря 2024 г. 08:28
Реакция без промедлений: как Азербайджан и Казахстан действовали в условиях авиакатастрофы
Реакция без промедлений: как Азербайджан и Казахстан действовали в условиях авиакатастрофы
25 декабря 2024 г. 21:29
AZAL: Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, проводился в октябре 2024 года
AZAL: Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, проводился в октябре 2024 года
25 декабря 2024 г. 20:18
AZAL: Выполнение рейсов Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено
AZAL: Выполнение рейсов Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено
25 декабря 2024 г. 18:25
AZAL выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
AZAL выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
25 декабря 2024 г. 17:42
Микаил Джаббаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Микаил Джаббаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 16:32
Фарид Гусейнов: В связи с крушением самолета AZAL в Актау создана следственная группа
Фарид Гусейнов: В связи с крушением самолета AZAL в Актау создана следственная группа
25 декабря 2024 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi