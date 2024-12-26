Обнародован объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане железнодорожным транспортом перевезено 6 млн 957 тыс. 518,97 тонн грузов на сумму 3 млрд 10 млн 19 тыс. долларов США.

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане железнодорожным транспортом перевезено 6 млн 957 тыс. 518,97 тонн грузов на сумму 3 млрд 10 млн 19 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 4% и 10,1% меньше аналогичного периода 2023 года.

За 11 месяцев железнодорожным транспортом экспортировано 2 млн 581 тыс. 306,78 тонн груза на сумму 796 млн 348 тыс. долларов США, импортировано - 4 млн 376 тыс. 212,19 тонн груза на сумму 2 млрд 213 млн 671 тыс. долларов США.

За отчетный период стоимость экспортированных грузов снизилась на 26,1%, а объем – на 13,5%. За год эти показатели снизились соответственно на 2,5% и 2,6%.