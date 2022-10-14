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Обеспечение населения Азербайджана водой будет доведено до 85-90%

Обеспечение населения Азербайджана водой будет доведено до 85-90% В Азербайджане к 2026 году уровень обеспечения населения питьевой водой будет доведен с 70% до 85%, а уровень обеспечения водой для орошения - с 80% до 90%.
Инфраструктура
14 октября 2022 г. 12:46
Обеспечение населения Азербайджана водой будет доведено до 85-90%

В Азербайджане к 2026 году уровень обеспечения населения питьевой водой будет доведен с 70% до 85%, а уровень обеспечения водой для орошения - с 80% до 90%.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на презентации книги "Зеленая экономика“, подготовленной ЦАЭРК при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

По его словам, это предусмотрено в утвержденной президентом страны “Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы”.

"Кроме того, согласно документу, в ближайшие четыре года планируется довести долю "зеленого покрова" в стране с 12% до 12,3%, а использование альтернативных источников в производстве электроэнергии - с 17,3% до 24%", - отметил В.Гасымлы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhalinin su ilə təminat səviyyəsi 85-90 %-ə çatdırılacaq

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