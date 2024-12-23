Объем перевозок на ТМТМ за последние 4 года увеличился в 5 раз

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) за последние 4 года увеличился в пять раз.

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) за последние 4 года увеличился в пять раз.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марата Карабаева.

"В настоящее время активно развиваются два важнейших транзитных коридора, один из которых ТМТМ, пропускная способность которого составляет шесть млн тонн.

"Объем перевозок на этом коридоре за последние 4 года увеличился с 800 тыс. тонн до 4,1 млн тонн, что означает пятикратный рост. За этот период срок доставки грузов сократился с 58-60 дней до 13-15 дней", - заявил глава минтранса, выступая 23 декабря на выездном заседании правительства в Мажилисе.

По его словам, для дальнейшего развития коридора совместно с Азербайджаном, Турцией и Грузией была утверждена дорожная карта, направленная на устранение препятствий, возникающих в процессе транспортировки.

"Нашей ближайшей целью является увеличение пропускной способности маршрута до 10 млн тонн в год", - подчеркнул министр.

В то же время, Карабаев добавил, что важной проблемой является нехватка отечественного флота.

"На данный момент на маршруте Курык — Алят работают только азербайджанские паромы. Уже сейчас нам необходимо как минимум семь судов. Для их производства турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить специальный завод рядом с портом Курык", - отметил он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.