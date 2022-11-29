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Объем перевозок через порт Актау по Транскаспийскому маршруту вырос на 66%

Объем перевозок через порт Актау по Транскаспийскому маршруту вырос на 66% Объем перевезенных грузов через порт Актау по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) по итогам января - октября возрос на 66%.
Инфраструктура
29 ноября 2022 г. 15:54
Объем перевозок через порт Актау по Транскаспийскому маршруту вырос на 66%

Объем перевезенных грузов через порт Актау по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) по итогам января - октября возрос на 66%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстан темир жолы".

"За 10 месяцев 2022 года через морской порт Актау было перевалено 3,2 млн тонн грузов, что на 7% выше уровня прошлого года. Из этого объема нефть составила свыше 1,9 млн тонн (+7%), зерно - 385 тыс. тонн. Объем перевалки контейнерных грузов вырос на 17%, до более 26,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Объемы перевозок через порт Актау по маршруту ТМТМ увеличились на 66% к прошлому году и составили свыше 23,8 тыс. ДФЭ", - отмечается в сообщении КТЖ.

Морской порт Актау расположен на пересечении транспортных коридоров, соединяющих Казахстан, Иран, Азербайджан, Россию и Турцию.

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Версия на азербайджанском языке Transxəzər marşrutu üzrə Aktau limanı vasitəsilə daşımaların həcmi 66% artıb
Версия на английском языке Traffic via Aktau part on Trans-Caspian route up 66%

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