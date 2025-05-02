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Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 9%

Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 9% Через Бакинский порт в первом квартале этого года перевалено более 1,9 млн тонн грузов, что на 8,8% больше по сравнению с показателем за тот же период 2024 года.
Инфраструктура
2 мая 2025 г. 18:54
Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 9%

Через Бакинский порт в первом квартале этого года перевалено более 1,9 млн тонн грузов, что на 8,8% больше по сравнению с показателем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), функционирующее в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding).

"В том числе в первом квартале этого года было перевалено 30 034 TEU контейнеров. Это на 16 754 TEU или 126% больше по сравнению с показателем соответствующего периода 2024 года (13 280 TEU)", - говорится в сообщении.

За отчетный период через Бакинский порт было перевалено 13 711 единиц колесной техники, 7 765 вагонов, 366 тыс. тонн сухих грузов, 377 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов.

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Версия на английском языке Baku Port sees nearly 9% increase in cargo handling
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanından aşırılmış yüklərin həcmi 9 %-ə yaxın artıb

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