Объем перевалки грузов в Бакинском порту в I полугодии вырос на 6,3%

В январе-июне этого года в Бакинском международном морском торговом порту ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) было перевалено 3 млн 930 тыс. 521 тонн грузов, что на 6,3% больше показателя за тот же период 2024 года.

Объем перевалки грузов Бакинским международным морским портом (входит в структуру ЗАО "Азербайджанские железные дороги") в январе-июне этого года составил 3 млн 930,521 тыс. тонн, что на 6,3% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Число контейнеров TEU (эквивалент 20 футов), перевалка которых осуществлена через порт в первом полугодии, составило 53,03 тыс. единиц, что на 71,8% больше показателя за тот же период 2024 года.

Напомним, что в первой половине 2024 года объем перевалки грузов в Бакинском порту составил 3 млн 695,91 тыс. тонн, а количество TEU - 30,869 тыс. единиц.