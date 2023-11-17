​​​​​​​Объем перевалки грузов в Бакинском порту к концу года превысит 7 млн тонн

К концу года объем перевалки грузов в Бакинском международном морском торговом порту, согласно прогнозам, превысит 7 млн тонн.

К концу года объем перевалки грузов в Бакинском международном морском торговом порту, согласно прогнозам, превысит 7 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела стратегического планирования и развития Бакинского торгового порта Худаяр Гасанли на конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" в Баку.

По его словам, в 2022 году этот показатель составил 6,3 млн тонн: "Сейчас 90% объема перевалки в Бакинском порту приходится на транзитные грузы".

Гасанли отметил, что за 10 месяцев текущего года через Бакинский порт прошло 45 тыс. 398 транспортных средств.

Он подчеркнул, что пропускную способность Бакинского порта планируется увеличить с 15 млн тонн до 25 млн тонн в год.