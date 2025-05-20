Обьем контейнерных перевозок из Китая по ТМТМ превысил 10 тыс. TEU

Объём транзитных контейнерных перевозок через казахстанско-китайский терминал в Сиане (провинция Шэньси, северо-запад Китая) за январь – апрель 2025 года составил 10,524 тыс. TEU, что эквивалентно 126,288 тыс. тонн.

Объём транзитных контейнерных перевозок через казахстанско-китайский терминал в Сиане (провинция Шэньси, северо-запад Китая) за январь – апрель 2025 года составил 10,524 тыс. TEU, что эквивалентно 126,288 тыс. тонн.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстан темир жолы".

"На сегодня терминал в Сиане обладает мощностью 133 тыс. TEU в год. За прошлый год через этот терминал было перевезено более 276 тыс. тонн (около 23 тыс. TEU). За четыре месяца 2025 года отправлено и обработано 10,524 тыс. TEU (126,288 тыс. тонн). К 2030 году планируется увеличить объём до 83 тыс. TEU в год", - говорится в сообщении.

Напомним, строительство терминала в Сиане началось в мае 2023 года, а уже в феврале 2024 года он начал функционировать. Благодаря его запуску объёмы контейнерных перевозок из Китая по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ) в прошлом году выросли в 33 раза.

Сиань является ключевым транзитным узлом Китая и крупнейшим сухим портом страны. Здесь формируется более 30% контейнерных поездов в направлении Европы, а также проходит порядка 40% импорта из стран СНГ.

ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.