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Объем грузоперевозок по территории Азербайджана будет расти

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана будет расти Подорожание глобальных морских перевозок привело к повышению роли Азербайджана в международных перевозках, в настоящее время наблюдается рост грузооборота страны.
Инфраструктура
7 декабря 2021 г. 17:03
Объем грузоперевозок по территории Азербайджана будет расти

Подорожание глобальных морских перевозок привело к повышению роли Азербайджана в международных перевозках, в настоящее время наблюдается рост грузооборота страны.

Как сообщил Report начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли, эта тенденция будет продолжена в будущем.

По его словам, несмотря на то что подавляющее большинство компаний-перевозчиков предпочитают традиционные направления, в случае каких-либо проблем с перевозками они направляются в сторону Азербайджана.

"В настоящее время логистические компании предпочитают перевозить грузы по суше, в частности, по железной дороге. Эти грузы проходят через территорию стран Черноморского бассейна, включая Турцию и Грузию, а также через нашу территорию. То есть грузы из Китая по железной дороге поступают в казахстанский порт Актау, оттуда доставляются в Бакинский порт, а оттуда по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) отправляются в Грузию и Турцию. Компании уверены в стабильности маршрута, и впредь также будут отдавать ему предпочтение. По данному маршруту доставлялись грузы в Европу, и в долгосрочной перспективе планируются стабильные перевозки", - отметил представитель порта.

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