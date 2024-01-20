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Объем грузоперевозок морским транспортом в Азербайджане увеличился более чем вдвое

Объем грузоперевозок морским транспортом в Азербайджане увеличился более чем вдвое В 2023 году в Азербайджане морским транспортом перевезено 2 млн 602 тыс. 380 тонн грузов на сумму 1 млрд 924 млн 683 тыс. долларов США.
Инфраструктура
20 января 2024 г. 17:52
Объем грузоперевозок морским транспортом в Азербайджане увеличился более чем вдвое

В 2023 году в Азербайджане морским транспортом перевезено 2 млн 602 тыс. 380 тонн грузов на сумму 1 млрд 924 млн 683 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 49,6% и в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.

В прошлом году объем грузов, экспортируемых морским транспортом, составил 78 тыс. 913 тонн (на 48% больше, чем годом ранее), его стоимость - 182 млн 486 тыс. долларов США (в 2,6 раза больше), а объем импортируемых грузов - 2 млн 523 тыс. 467 тонн (в 2,1 раза больше), его стоимость - 1 млрд 742 млн 215 тыс. долларов США (на 43% больше).

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Версия на английском языке Cargo transport by sea in Azerbaijan more than doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşımaların həcmi 2 dəfədən çox artıb

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