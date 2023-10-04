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Объем грузоперевозок из Китая в Европу по Среднему коридору увеличился на 84%

Объем грузоперевозок из Китая в Европу по Среднему коридору увеличился на 84% В январе-августе 2023 года объем грузов, перевезенных из Китая в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору), увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
4 октября 2023 г. 14:35
Объем грузоперевозок из Китая в Европу по Среднему коридору увеличился на 84%

В январе-августе 2023 года объем грузов, перевезенных из Китая в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору), увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил на Международном транспортно-логистическом форуме "Новый Шелковый путь" в Астане.

По его словам, важную роль в развитии этого маршрута играет координация работы с профильными министерствами Азербайджана и Грузии: "Для развития Среднего коридора и расширения мультимодальных перевозок в Казахстане реализован ряд инфраструктурных проектов. Начато строительство 2-го пути на железнодорожной станции Достык-Моинт, что позволит увеличить пропускную способность и скорость перевозок в 5 раз. Также начинается строительство кольцевой железнодорожной линии Дарбаза-Мактарал. Есть также новый проект на направлении Бахты-Аягёз. Очень важно открыть 3-й пункт приема грузов из Китая. С этой точки зрения актуальным является строительство новой железнодорожной станции в направлении Бахты-Тачен, грузооборот которой составит 20 млн тонн", - сказал он.

М.Карабаев добавил, что пропускная способность портов Курык и Актау будет увеличена.

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Версия на английском языке Volume of cargo transported from China to Europe via Middle Corridor up by 84%
Версия на азербайджанском языке Çindən Avropaya Orta Dəhlizlə daşınan yüklərin həcmi 84 % artıb

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