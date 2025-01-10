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Объем безналичных платежей в автобусных пассажироперевозках в Баку вырос на 17%

Объем безналичных платежей в автобусных пассажироперевозках в Баку вырос на 17% В 2024 году 77,5% пассажиров в Баку воспользовались безналичной оплатой проезда в общественном транспорте.
Инфраструктура
10 января 2025 г. 11:10
Объем безналичных платежей в автобусных пассажироперевозках в Баку вырос на 17%

В 2024 году 77,5% пассажиров в Баку воспользовались безналичной оплатой проезда в общественном транспорте.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на брифинге о проделанной работе за 2024 год.

По его словам, всего в указанном периоде общественным транспортом воспользовались 476 млн человек, что на 6% больше, чем годом ранее, а число пассажиров, совершивших безналичную оплату, выросло порядка на 17%.

"Если в 2022 году к системе безналичной оплаты в Баку было подключено примерно 1000 автобусов, в 2023 году их число достигло 1400, а в 2024 году - 2000", - сказал председатель AYNA.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtobusla sərnişindaşımada nağdsız ödəniş hallarının sayı 17 % artıb

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