Объединенная служба водоснабжения крупных городов выступила с заявлением в связи с несчастным случаем на дороге Баксол

Объединенная служба водоснабжения крупных городов выступила с заявлением в связи со смертью молодого человека, упавшего в канализационный коллектор на дороге Баксоль.

Объединенная служба водоснабжения крупных городов выступила с заявлением в связи со смертью молодого человека, упавшего в канализационный коллектор на дороге Баксол.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 26 июня в Наримановском районе Баку произошел несчастный случай со смертельным исходом, когда при обрушении дорожного покрытия на 430-м метре промышленно-бытового коллектора погиб человек.

Аварийный участок протяженностью 930 метров эксплуатируемого с 1986 года коллектора с 2019 года поэтапно капитально ремонтируется - для ремонта оставшейся части принимаются необходимые меры.

"Особо отметим, что вдоль дороги в этом районе с обеих сторон функционирует рынок строительных материалов. Канализационные колодцы, находящиеся на балансе Объединенной службы водоснабжения крупных городов, оказались под магазинами. Несмотря на многочисленные предупреждения соответствующего управления водоканала, территория не была освобождена - наоборот, охранная зона коллектора загружена тяжелыми строительными материалами. Это не только препятствовало проводимым работам, но и привело к проседанию дорожного покрытия над коллектором.

Обращаем внимание, что несмотря на установленные в аварийной зоне предупредительные знаки и металлические ограждения, владельцы торговых точек убрали их, чтобы туда могли заезжать грузовики.

Кроме того, предприниматели закрыли обрушенный участок коллектора деревянными настилами, что не дало возможности индентифицировать данную территорию как аварийную. Снятие ограждений и примитивное перекрытие места обрушения не позволили гражданину правильно оценить ситуацию, он приблизился к аварийной зоне, что привело к трагедии", - говорится в сообщении.