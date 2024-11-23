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Объединенная служба водоснабжения крупных городов расширит свою деятельность на Нахчыван

Объединенная служба водоснабжения крупных городов расширит свою деятельность на Нахчыван 17:51
Инфраструктура
23 ноября 2024 г. 18:07
Объединенная служба водоснабжения крупных городов расширит свою деятельность на Нахчыван

Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана будет предоставлять услуги по обеспечению потребителей бытовой (хозяйственной) - питьевой водой, производственной и другими видами воды, а также по обработке и отводу дождевых и сточных вод не только в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир и Ширван, но и в городе Нахчыван.

Как сообщает Report, это отражено в сегодняшнем указе президента Ильхама Алиева о совершенствовании управления в сферах электроэнергетики и водоснабжения и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

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